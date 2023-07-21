На цьому наголосив керівник проєктного офісу генерального директора ТОВ "Метінвест Холдинг" Олександр Водовіз. За його словами, у період турбулентної ситуації на міжнародних ринках, вихід Росії із зернової угоди став великою новиною для української економіки. Хоча ця угода де факто не працювала протягом останніх трьох місяців, але її вплив на регіональну торгівлю та логістику надалі є важливим фактором.

До теми Збільшення ВВП і посилення економіки: чому варто розблокувати порти України

Необхідно повертатися до повноцінного функціонування українських морських портів

Як зазначив Водовіз, російська сторона ухвалила рішення про вихід із ініціативи ще давно, після чого почала гальмувати роботу зернового коридору. А нині це рішення просто було формалізоване. Водночас він зауважив, що особисто вважає зернову угоду такою собі "легітимізацією піратства" в Чорному морі.

Зернова угода легітимізувала право Росії на те, щоб виходили тільки ті кораблі, які вона хоче і тільки в певному порядку. І перевірка, яку вона хоче. Виходить, що російські всі кораблі йдуть зі всім, а наші кораблі – не ідуть. Для нас ціна питання, якщо всі кораблі підуть – десь 20 мільярдів доларів на рік, для них – від 80 – 100 мільярдів доларів. От весь Азово-Чорноморський басейн Росії, всі товари, які виходять через Босфор, для них це питання 100 мільярдів гривень. Ми якось про це питання трошки забули,

– зауважив Водовіз.

Він наголосив, що необхідно повертатися до повноцінного функціонування українських морських портів, як це було до повномасштабного вторгнення Росії та не обмежуватися зерном.

Водовіз уточнив, що зерно – це лише 40% від того, що поставляла Україна на експорт морським шляхом. Ще 40% – це метал, і 20% – усе решта.

При всій повазі до ООН, вони не думають про економічні інтереси України, їм важливо, що буде в Європі, що буде в світі. А що буде тоді? Тоді голодні біженці, які поїдуть в Європу і в Америку. Їм це непотрібно, от того було прийняте рішення по зерну. Але для України, я вважаю, це неправильне рішення. Для України рішення – це коли будуть відкриті всі порти і поїдуть всі продукти,

– наголосив керівник проєктного офісу.

Він підтримав рішення Міноборони оголосити усі судна, які рухатимуться до контрольованих росіянами портів військовими цілями. Та додав, що Україна повинна показати силу в Чорному морі, аби мати більш вигідну позицію на майбутніх перемовинах.

Зараз, без відкриття портів, Україна має лише два варіанти – залізна дорога і автотранспорт. Але тоді виникають питання собівартості та пропускної здатності.

"Є логістика, є собівартість цієї логістики. Якщо ви збільшуєте коридор на продукцію, яка ішла кораблем, ви тепер її відправляєте залізною дорогою, – зрозуміло, що її собівартість буде дуже велика. І тут питання, чи виробник буде готовий в збитки її грузити, чи ні? Ми не готові. Що ми будемо робити? Ми будемо закривати заводи", – заявив представник "Метінвесту".

Водночас він вказує на парадокс системи, адже навіть після усіх санкцій – російський метал досі продається в Європі.

Є 11 пакетів санкцій, які введені. У цих пакетах санкцій частково десь метал заборонили, але основні види продукції, які поставляє Росія, не заборонили. Виходить парадокс: ми залізницею не можемо виводити свою продукцію і нас там заміщають росіяни. Що роблять європейці? Залюбки купляють,

– акцентував Водовіз.

Він резюмував, що рішення про розблокування українських портів повинно бути системним і потребує спільної роботи кількох міністерств – не тільки інфраструктури на чолі з Олександром Кубраковим – та дипломатичних зусиль.