Разбор завалов после падения самолета в Ейске завершили

В российском городе Ейске завершили разбор завалов на месте крушения военного самолета Су-34. Именно этот самолет 17 октября упал прямо на девятиэтажку, вызвав мощный взрыв.

Как пишут российские телеграм-каналы, число погибших после падения Су-34 на девятиэтажку в Ейске увеличилось до 13 человек, среди которых – 3 ребенка.

Важно Люди выпрыгивали из окон многоэтажки, в которую врезался самолет в Ейске.

В МЧС России отчитываются о 68 спасенных людях и еще более 360 были эвакуированы.

Что известно о жертвах и пострадавших

По данным, озвученным российскими властями, в результате падения самолета погибли 3 человека. Еще 19 человек получили ранения. Несмотря на то, что россияне рассказывают об относительно малочисленных жертвах, больницу для приема потерпевших подготовили масштабно. В частности, было выделено 8 операционных, 100 коек с кислородом для пациентов средней тяжести и 11 – для пациентов тяжелой степени.

Более того, на дежурство вышли 8 бригад хирургов, 4 травматолога и 5 реаниматологов. Также работает 14 бригад скорой помощи.

Заметим, военный самолет упал на жилой дом вечером, когда большинство местных жителей, по-видимому, были дома. Поэтому количество жертв на самом деле может быть больше. Однако российские власти могут пытаться скрыть настоящие цифры, чтобы успокоить своих граждан.

Главное о падении самолета в Ейске

В российском городе Ейск вечером, 17 октября, на жилой дом упал военный самолет. В Минобороны России отметили, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей во время взлета.

Вместо того, чтобы увести неисправный самолет подальше от жилых домов, пилоты решили сохранить свои жизни и катапультировались. Они выжили.

Достойно внимания – в России военный самолет упал на многоэтажку: смотрите видео