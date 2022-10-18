Як пишуть російські телеграм-канали, Кількість загиблих після падіння Су-34 на дев'ятиповерхівку в Єйську збільшилася до 13 людей, серед яких – 3 дитини.

Важливо Люди вистрибували з вікон багатоповерхівки, в яку врізався літак у Єйську

У МНС Росії звітують про 68 врятованих людей та ще понад 360 було евакуйованих.

Що відомо про жертв та постраждалих

За даними, які озвучує російська влада, внаслідок падіння літака загинули 3 осіб. Ще 19 осіб отримали поранення. Попри те, що росіяни розповідають про відносно нечисленні жертви, лікарню для прийому потерпілих підготували масштабно. Зокрема, виділили 8 операційних, 100 ліжок з киснем для пацієнтів середньої тяжкості та 11 – для пацієнтів тяжкого ступеня.

Ба більше, на чергування вийшли 8 бригад хірургів, 4 травматологи та 5 реаніматологів. Також працюють 14 бригад швидкої допомоги.

Зауважимо, військовий літак впав на житловий будинок ввечері, коли більшість місцевих мешканців, очевидно, були вдома. Тому кількість жертв насправді може бути більшою. Однак російська влада може намагатись приховати справжні цифри, аби заспокоїти своїх громадян.

Головне про падіння літака в Єйську

У російському місті Єйськ ввечері, 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак. У Міноборони Росії зазначили, що причиною катастрофи стало займання одного з двигунів під час зльоту.

Замість того, щоб відвести несправний літак подалі від житлових будинків, пілоти вирішили зберегти свої життя і катапультувалися. Вони вижили.

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