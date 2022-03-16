Количество пострадавших осталось неизменным – это 9 человек. Об этом сообщили утром 16 марта.

На тему Количество погибших в результате авиаудара по телебашне на Ровненщине возросло

Разбор завалов на телебашне возле Ровно, куда попали две ракеты российских оккупантов, завершили... Количество погибших выросло до 21 человека, число раненых осталось неизменным, это девять человек,

– говорится в сообщении.

В Ровенской области возобновили телетрансляцию и четыре местных канала через Т2.

Известно, что телебашню оккупанты обстреляли 14 марта. После авиабомбардировки не работало теле- и радиовещание .

Сначала спасатели сообщали о 9 погибших . Но по состоянию на 16 марта погибших – 21 человек.