Кількість постраждалих залишилась незмінною – це 9 людей. Про це повідомили зранку 16 березня.

До теми Кількість загиблих внаслідок авіаудару по телевежі на Рівненщині знову зросла

Розбір завалів на телевежі біля Рівного, куди влучили дві ракети російських окупантів, завершили... Кількість загиблих зросла до 21 людини, кількість поранених залишилась незмінною, це дев'ять людей,

– мовиться в повідомленні.

Наразі на Рівненщині відновили телетрансляцію і чотири місцевих канали через Т2.

Відомо, що телевежу окупанти обстріляли 14 березня. Після авіабомбардування не працювало теле- та радіомовлення.

Спочатку рятувальники повідомляли про 9 загиблих. Та станом на 16 березня загиблих – 21 людина.

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