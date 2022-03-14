Кількість постраждалих унаслідок авіаудару окупантів по телевежі назвав глава Рівненської ОВА Віталій Коваль. За його словами, наразі відомо про 9 загиблих та 9 поранених. Але ці цифри можуть змінитися, оскільки під завалами досі є люди.