Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетних ударів на телевізійній вежі в с. Антопіль на Рівненщині.
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Кількість постраждалих унаслідок авіаудару окупантів по телевежі назвав глава Рівненської ОВА Віталій Коваль. За його словами, наразі відомо про 9 загиблих та 9 поранених. Але ці цифри можуть змінитися, оскільки під завалами досі є люди.
Джерело:телеграм Віталія Коваля
Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетних ударів на телевізійній вежі в с. Антопіль на Рівненщині.
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