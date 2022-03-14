Спасатели продолжают разбирать завалы после ракетных ударов на телевизионной башне в с. Антополь в Ровенской области.
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Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Сейчас известно о 9 погибших и 9 раненых. Но под завалами телебашни в Антополе еще есть люди.
Спасатели продолжают разбирать завалы после ракетных ударов на телевизионной башне в с. Антополь в Ровенской области.
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