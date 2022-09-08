В оккупированный Токмак снова пришел "хлопок"

В оккупированном городе Токмак на Запорожье 8 сентября в очередной раз случился "хлопок". В сети сообщают, что было 2 точных ракетных удара.

Первые сообщения о возможной атаке начали появляться примерно в 7 вечера. Впоследствии также обнародовали видео с результатами.

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Возле Токмака поднялось облако дыма.

На опубликованной записи заметно, что взрыв произошел недалеко от этого населенного пункта в Пологовском районе. Там струей поднялось большое облако дыма, которое было заметно на расстоянии нескольких километров.

В Токмак снова посетил Хлопок,

– написали местные жители.

Взрыв возле оккупированного Токмака: смотрите видео

Следует заметить, что примерно в этот момент также кремлевские СМИ начали снова паниковать. "А между тем российские пропагандисты скулят, что вроде бы ВСУ прорвали их отдельные позиции на херсонском направлении", – написал активист и военный Сергей Стерненко.

Недавно были очень мощные взрывы в Токмаке

31 августа взорвались склады оккупантов возле города. Это было несколько мощных взрывов, а затем продолжалась детонация боекомплекта. На следующий день стало известно, что ударную волну тогда зафиксировали даже в тысяче километров от эпицентра этого события – в Бухаресте.

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