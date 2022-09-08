Перші повідомлення про ймовірну атаку почали з'являтися приблизно о 7 вечора. Згодом також оприлюднили відео з наслідками.

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Біля Токмака здійнялася хмара диму

На опублікованому записі помітно, що вибух трапився неподалік від цього населеного пункту у Пологівському районі. Там струменем здійнялася велика хмара диму, яка була помітна на відставні кілька кілометрів.

У Токмак знову завітало Бавовнятко,

– написали місцеві жителі.

Вибух біля окупованого Токмака: дивіться відео

Слід зауважити, що приблизно в цей момент також кремлівські ЗМІ почали знову панікувати. "А тим часом російські пропагандисти скиглять, що начебто ЗСУ прорвали їхні окремі позиції на херсонському напрямку", – написав активіст і військовий Сергій Стерненко.

Нещодавно були дуже потужні вибухи в Токмаку

31 серпня вибухнули склади окупантів біля міста. Це були кілька потужних вибухів, а потім продовжувалася детонація боєкомплекту. Наступного дня стало відомо, що ударну хвилю тоді зафіксували навіть за тисячу кілометрів від епіцентру цієї події – у Бухаресті.

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