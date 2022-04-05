Раздевали, обрезали волосы и постоянно допрашивали, – Денисова о пытках пленных украинок

Российские захватчики пытали пленных украинок и пытались сломать морально. Женщин раздевали, обрезали волосы, заставляли приседать и постоянно допрашивали.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что продолжают поступать новые ужасающие показания о нарушении Россией Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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Россияне пытали пленных украинок

Среди 86 освобожденных из российского плена военнослужащих были женщины. В неволе их пытали, захватчики жестоко с ними обращались.

Женщин вывезли на территорию Беларуси, а затем в СИЗО в Брянске (Россия), где женщины подвергались пыткам и угрозам,

– отметила Денисова.

Омбудсменка сообщила, что пленных украинок раздевали догола в присутствии мужчин, заставляли приседать, обрезали волосы и постоянно проводили допросы, пытаясь сломать морально.

Некоторых женщин заставляли участвовать в съемках пропагандистских сюжетов, у них требовали говорить по-русски.

Россия нарушает международное право

Денисова отметила, что такие действия со стороны России являются нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в ней говорится о гуманном отношении к ним. Пленные всегда должны быть защищенными, в частности от актов насилия или запугивания, а также от оскорблений и любопытства публики.

Уполномоченная Рады по правам человека призвала комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московского механизма, учесть эти нарушения прав украинцев.