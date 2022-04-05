Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що продовжують надходити нові приголомшливі свідчення про порушення Росією Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

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Росіяни катували полонених українок

Серед 86 визволених з російського полону військовослужбовців були жінки. У неволі їх катували, загарбники жорстоко з ними поводилися.

Жінок вивезли на територію Білорусі, а потім до СІЗО в Брянську (Росія), де жінки піддавалися катуванню та погрозам,

– зазначила Денісова.

Омбудсменка повідомила, що полонених українок роздягали догола в присутності чоловіків, змушували присідати, обрізали волосся та постійно проводили допити, намагаючись зламати морально.

Деяких жінок заставляли брати участь в зйомках пропагандистських сюжетів, у них вимагали говорити російською.

Росія порушує міжнародне право

Денісова наголосила, що такі дії зі сторони Росії є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, у ній йдеться про гуманне ставлення до них. Полонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки.

Уповноважена Ради з прав людини закликала комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до московського механізму, врахувати ці порушення прав українців.