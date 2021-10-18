24 канал объясняет, что стало причиной незаконного блокирования деятельности миссии ОБСЕ на Донбассе, почему это рассматривают как акт международного терроризма и как на произошедшее реагирует мир.

Важно Оккупанты заблокировали наблюдателей ОБСЕ в гостинице в Донецке

Сначала оккупанты заблокировали миссию ОБСЕ в Донецке

Информация о том, что пророссийские боевики заблокировали наблюдателей ОБСЕ в отеле, появилась 15 октября. Перед отелем Park Inn, в котором расположен офис наблюдателей, "активисты" устроили митинг и не давали оттуда выйти 2 дня.

Отель с представителями миссии ОБСЕ в оккупированном Донецке пикетировали утром 15 октября примерно 50–100 человек. Они держали в руках транспаранты и высказывали критику деятельности СММ ОБСЕ.

Из-за блокировки отеля ОБСЕ не смогла нормально выполнять свои функции:

наблюдателям не удалось отрядить патруль на участок разведения в районе Петровского;

также пришлось отменить запланированные полеты беспилотников и работы по техобслуживанию камер.

В то же время на остальных неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой области наблюдательная миссия продолжила работу в обычном режиме.

Митинг под гостиницей с представителями миссии ОБСЕ / Фото росСМИ

Впоследствии работу миссии ОБСЕ заблокировали в Горловке

В 16 часов 17 октября ворота передовой патрульной базы ОБСЕ в Горловке закрыли цепью и на замок. Также ворота заблокировали автомобилем с табличкой "ДНР", возле которой стояли двое вооруженных боевиков.

База ОБСЕ расположена в отеле. Его владелец сообщил сотрудникам миссии, что им не позволят выйти наружу. Пред отелем боевики поставили несколько палаток, имитируя акцию протеста.

Что требуют боевики

Они требуют освободить задержанного ранее Вооруженными силами Украины боевика-разведчика Андрея Косяка. С такими же требованиями ранее местные сепаратисты заблокировали наблюдателей в гостинице Донецка.

Что известно о задержании боевика? 13 октября на Донбассе 13 октября на Донбассе задержали российского боевика , который проводил разведку под прикрытием разминирования территории. Мужчину по имени Андрей Косяк схватили возле КПВВ "Золотое" на подконтрольной Украине части Луганской области. В Службе безопасности Украины заявили также, что тот находился в розыске по подозрению в умышленном убийстве. Марионеточная власть на оккупированных территориях пригрозила, что откажется от минского формата , если боевика не отпустят.

Украина обвинила Россию в раздувании конфликта

В украинском министерстве иностранных дел призвали Россию:

прекратить провокации против международных наблюдателей миссии ОБСЕ,

разблокировать их передвижение,

обеспечить беспрепятственный доступ на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях,

гарантировать безопасность.

Как подчеркнул спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, Украина взаимодействует с международными партнерами для возобновления работы миссии ОБСЕ.

Блокирование и давление на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке – элемент усилий России по разрушению продолжающихся минских договоренностей и раздуванию вооруженного конфликта,

– сказал Николенко.

Реакция украинской делегации в ТКГ такие дерзкие действия назвали терроризмом и захватом заложников. Украинская делегация заявила, что боевики перешли к захвату заложников. К тому же удерживание против их воли, как там подчеркнули, имеет признаки международного терроризма.

Интересно! Эти действия России и ее наемников перекликаются с тем фактом, что в сентябре Кремль закрыл миссию ОБСЕ на неконтролируемом участке украинской границы, чтобы без помех перебрасывать на Донбасс своих наемников и оружие для прикормленных террористов.

Работу ОБСЕ все же разблокировали, – СМИ

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ, вечером 18 октября работу СММ ОБСЕ на патрульной базе в оккупированной Горловке разблокировали. Сторонники оккупационного режима решили снять блокаду. Оккупанты пошли на уступки, потому что якобы "удалось достичь соглашения".

О чем именно договорились наемники – пока неизвестно. Однако на территории возле отеля уже начали демонтировать палаточный городок.

Чем ОБСЕ занимается на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – это невооруженная гражданская миссия, которая работает во всех регионах Украины. Ее основные задачи – беспристрастно и объективно наблюдать и отчитываться о ситуации в Украине, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.

СММ начала свою работу 21 марта 2014 года на основании запроса от правительства Украины в ОБСЕ и консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ.