В разгар войны: оккупант приговорили двух крымских татар в общей сложности к 30 годам заключения

Россия – страна-террорист, низость которой не имеет границ. В разгар полномасштабной войны против Украины решисты продолжают всеми методами истреблять крымских татар.

22 марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону объявил приговор политическим заключенным из Крыма Тимуру Ялкабову и Ленуру Сейдаметову. Судьи под прямым управлением Кремля присудили крымскотатарским активистам 17 и 13 лет лишения свободы.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 4 недели войны

Приговор рашистов двум крымским татарам

Тимура Ялкабова и Ленура Сейдаметова судили по делу "Хизб ут-Тахрир". Это международная исламская партия, запрещенная так называемым Верховным судом России на территории их недостраны с 2003 года.

В обвинении говорится, что мужчины проводили "конспиративные собрания" Хизб ут-Тахрир в одном из домовладений в Симферополе и являются участниками "запрещенной террористической организации". Впрочем, нет сомнения, что дело полностью сфабриковано ФСБ.

Суд постановил назначить Тимуру Ялкабову 17 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима с ограничениями после выхода на свободу сроком на 1 год 6 месяцев. Ленуру Сейдаметову назначили 13 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, оставшийся срок в колонии строгого режима с ограничениями после выхода на свободу сроком 1 год,

– сообщил корреспондент "Крымской солидарности".

К слову, на оглашение мужчинам приговора приехали десятки людей из Крыма. Однако у всех них возле здания "суда" проверяли документы и требовали не обнародовать никакие фото или видео. Непосредственно на заседание были допущены только жены политических заключенных и, через время, брат Тимур Ялкабов.

Преступный приговор двум крымским татарам объявили три судьи – Роман Сапрунов, Ризван Зубаиров, Сергей Гришин.

После оглашения приговора Тимур Ялкабов заявил, что он и его соотечественники, как в прошлом, так и сейчас, никогда не согласятся с такой реальностью. "Нас можно заключить в тюрьму, убить, но невозможно сломить наш дух, невозможно скорить! И нас вообще не удручают действия тех, кто совершает беззаконие", – подчеркнул крымский татарин.

Вас может заинтересовать – Крымские татары вышли на митинг против оккупантов в Чонгаре: смотрите видео