Разглашать данные об оборонно-промышленных предприятиях на Львовщине можно только при согласии
Гражданское население и медиа нередко помогают врагу, публикуя фото/видео и место оккупантских ударов. Львовская областная военная администрация призвала не делать этого.
Чтобы предотвратить разглашение информации во время действия правового режима военного положения, начальник учреждения подписал соответствующий приказ № 24/22 от 17.03.2022 года.
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Так, согласно приказу, разглашение информации во время действия правового режима военного состояния об оборонно-промышленных предприятиях Украины, которые расположены и действуют на территории Львовщины, распространять исключительно после согласования с:
- соответствующим структурным подразделением Управления Службы безопасности Украины в Львовской области;
- военным командованием;
- Львовской областной военной администрацией.
Приказ о Разглашении информации во Львовской области / Фото с телеграмму Львовской областной военной администрации