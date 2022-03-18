Щоб запобігти розголошенню інформації під час дії правового режиму воєнного стану, начальник установи підписав відповідний наказ № 24/22 від 17.03.2022 року.

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Так, згідно із документом, розголошення інформації під час дії правового режиму воєнного стану про оборонно-промислові підприємства України, які розташовані та діють на території Львівщини, поширювати винятково після погодження з:

відповідним структурним підрозділом Управління Служби безпеки України у Львівській області;

військовим командуванням;

Львівською обласною військовою адміністрацією.



Наказ про Розголошення інформації на Львівщині / Фото з телеграму Львівської обласної військової адміністрації