После объявления предварительных результатов выборов президента вечером 9 августа белорусы массово вышли на улицы. Ночные протесты в центре Минска удалось снять с дрона. С высоты птичьего полета видно силовой разгон протестующих – везде взрываются светошумовые гранаты.

Массовые протесты в Минске, которые продолжались с вечера 9 августа до глубокой ночи 10 августа, удалось зафиксировать с высоты птичьего полета. Видео обнародовало "Радио Свобода".

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С помощью дрона удалось снять и силовой разгон протестующих в центре столицы Беларуси.

На видео заметно, как силовики с техникой продвигаются, как они вытесняют с проспекта Победителей участников массового митинга.

Для разгона активистов применяли различные спецсредства, в частности, водометы, резиновые пули, а также газовые и светошумовые гранаты.

Разгон протестующих в Минске, снятый с дрона: видео

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