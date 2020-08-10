Водометы и взрывы светошумовых гранат: видео разгона протестующих в Минске с дрона
После объявления предварительных результатов выборов президента вечером 9 августа белорусы массово вышли на улицы. Ночные протесты в центре Минска удалось снять с дрона. С высоты птичьего полета видно силовой разгон протестующих – везде взрываются светошумовые гранаты.
Массовые протесты в Минске, которые продолжались с вечера 9 августа до глубокой ночи 10 августа, удалось зафиксировать с высоты птичьего полета. Видео обнародовало "Радио Свобода".
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С помощью дрона удалось снять и силовой разгон протестующих в центре столицы Беларуси.
На видео заметно, как силовики с техникой продвигаются, как они вытесняют с проспекта Победителей участников массового митинга.
Для разгона активистов применяли различные спецсредства, в частности, водометы, резиновые пули, а также газовые и светошумовые гранаты.
Разгон протестующих в Минске, снятый с дрона: видео
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Протесты в Беларуси: основное
- По предварительным результатам выборов, с большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко.
- После обнародования этой информации вечером 9 августа люди массово вышли на улицы городов, заявляя о фальсификациях.
- Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси, силовики начали задерживать активистов.
- В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом.
- Есть информация о трех погибших и десятках раненых. Кроме того, примерно 3 тысячи человек задержали. Официальные власти эту информацию опровергают.