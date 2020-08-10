Після оголошення попередніх результатів виборів президента ввечері 9 серпня білоруси масово вийшли на вулиці. Нічні протести у центрі Мінська вдалося зняти з дрона. З висоти пташиного польоту видно силовий розгін протестувальників – скрізь вибухають світлошумові гранати.

Масові протести у Мінську, які тривали з вечора 9 серпня до глибокої ночі 10 серпня вдалося зафіксувати з висоти пташиного польоту. Відео оприлюднило "Радіо Свобода".

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За допомогою дрона вдалося зняти і силовий розгін протестувальників у центрі столиці Білорусі.

На відео помітно, як силовики з технікою просуваються, як вони витісняють з проспекту Переможців учасників масового мітингу.

Для розгону активістів застосовували різні спецзасоби, зокрема, водомети, гумові кулі, а також газові та світлошумові гранати.

Розгін протестувальників у Мінську, знятий з дрона: відео

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