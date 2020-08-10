Водомети й вибухи світлошумових гранат: відео розгону протестувальників у Мінську з дрона
Після оголошення попередніх результатів виборів президента ввечері 9 серпня білоруси масово вийшли на вулиці. Нічні протести у центрі Мінська вдалося зняти з дрона. З висоти пташиного польоту видно силовий розгін протестувальників – скрізь вибухають світлошумові гранати.
Масові протести у Мінську, які тривали з вечора 9 серпня до глибокої ночі 10 серпня вдалося зафіксувати з висоти пташиного польоту. Відео оприлюднило "Радіо Свобода".
Радимо ознайомитися Масові сутички у Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео
За допомогою дрона вдалося зняти і силовий розгін протестувальників у центрі столиці Білорусі.
На відео помітно, як силовики з технікою просуваються, як вони витісняють з проспекту Переможців учасників масового мітингу.
Для розгону активістів застосовували різні спецзасоби, зокрема, водомети, гумові кулі, а також газові та світлошумові гранати.
Розгін протестувальників у Мінську, знятий з дрона: відео
Читайте також Заходи, які вводили у Мінську, схожі до воєнного стану, – правозахисники
Протести у Білорусі: основне
- За попередніми результатами виборів, з великим відривом переміг чинний президент Олександр Лукашенко.
- Після оприлюднення цієї інформації ввечері 9 серпня люди масово вийшли на вулиці міст, заявляючи про фальсифікації.
- Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі, силовики почали затримувати активістів.
- У Мінську сталися масштабні сутички із ОМОНом.
- Є інформація про трьох загиблих та десятки поранених. Крім того, приблизно 3 тисячі людей затримали. Офіційна влада цю інформацію спростовує.