Кулеба поговорил с Блинкеном: тот рассказал, о чем договорился с лавровым
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Госсекретарь США Энтони Блинкен 29 июля разговаривал с главой российского мида сергеем лавровым. После этого он сообщил детали этого разговора министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе.
Блинкен разговаривал с лавровым впервые после начала полномасштабной войны в Украине. В частности, они говорили об освобождении американцев, незаконно задержанных в России, и возобновлении экспорта украинского зерна.
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Кулеба разговаривал с Блинкеном
Глава украинского МИД рассказал, что 29 июля разговаривал с госсекретарем США. Блинкен рассказал ему об итогах своего разговора с министром иностранных дел россии.
Мы договорились о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом отношении и сосредоточились на следующих практических шагах, которые позволят Украине заставить российское вторжение провалиться.
– заметил Кулеба.
По словам Блинкена, он обсудил с лавровым несколько важных вопросов. Разговор был откровенным и прямым.
Госсекретарь предложил кремлю новые условия обмена американцев Пола Уилана, которого обвинили в шпионаже, и баскетболистки Бритни Гринер, задержанной в аэропорту за электронную сигарету с маслом, содержащим экстракт конопли.
Кроме того, Блинкен сообщил лаврову, что ожидает выполнения договоренности по экспорту украинского зерна Черным морем. Также он напомнил о громких заявлениях российского дипломата относительно "географических задач" и аннексии украинских территорий.
"Я дал понять лаврову, что эти планы никогда не будут признаны мировым сообществом. Мир никогда не признает аннексии", – подчеркнул Блинкен.
Госсекретарь подытожил, что в случае аннексии украинских территорий на россию наложат дополнительные значительные санкции.
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