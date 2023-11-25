Во время выполнения задания мужчина получил тяжелые ранения. Однако боец уже прошел реабилитацию и уверен, что это не может помешать защите государства. О реабилитации после ранения, чем занимаются Силы специальных операций и какой должна быть победа Украины Захар рассказал в откровенном разговоре 24 Каналу.

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Тяжелое ранение и реабилитация

Захар получил ранение, когда запускал беспилотник с "сюрпризом" для российских оккупантов. В это время по его местоположению прилетело и в результате взрывной волны взрывчатка сдетонировала прямо в руках мужчины. Жизнь бойца спасли его собратья, которые очень оперативно оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали. К сожалению, мужчина потерял обе руки и ногу.

Реабилитацию Захар проходил в Баварии в Германии. Там ему сразу предоставляли варианты протезов, которые имели, чтобы он пробовал ходить.

Через полгода в Германии я уже ходил,

– поделился "Сапсан".

Он также подчеркнул, что ранение не означает окончания карьеры. Так, если человек получил ранения, то все равно может вернуться в ряды ССО. К примеру, как инструктор или работник штаба. Все зависит от его навыков и умений.

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Сам Захар еще не определился, как будет действовать дальше, ведь еще не знает всех возможностей своих новых рук. Однако настроен крайне положительно и заявил, что "может пойти куда угодно, ведь в наше время – нет ограничений".

Как общество реагирует на раненых военных

Иногда гражданские удивляются, когда видят военных, раненых на фронте. Как отметил Захар, это нормальная реакция, но не стоит ставить себя на их место и жалеть. Достаточно быть благодарными военным за защиту Родины.

"Мы держимся и хотим, чтобы вы держались вместе с нами. Есть разные ситуации, но не надо опускать глаза или голову перед воином. Воин хочет смотреть на сильный народ, который защищает. Хочешь поблагодарить – посмотри в глаза и скажи это", – подчеркнул боец.

Чем занимаются ССО

Много работы Сил специальных операций держат в тайне. Ведь бойцы могут попасть в российский плен. Враг и так плохо относятся к пленникам, а если узнает, что сделал человек – будет другой разговор.

Мы всегда смеялись: хорошая работа – когда нас показали в новостях. Так мы определяли, правильно ли все сделали,

– рассказал Захар.

Любопытно! В сентябре 2023 года в кинопрокат вышла лента о бойцах ССО "Волк. Страха нет". Его начали создавать три года назад, еще до начала полномасштабного вторжения. В главных ролях воины ССО, в том числе и Захар "Сапсан".

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Наихудшее в плену и тылу

"Худшее что может произойти в бою – гибель твоих товарищей. А в тылу – когда твои товарищи погибают и ты не можешь помочь. Все заключается только в этом вопросе. Многие раненые не закончили работу. Если ранение тяжелое и человек не может стать в строй – это съедает его изнутри", – рассказал "Сапсан".

Впрочем, он подчеркнул, что война на этом не кончается. И в борьбе за Украину человек может помочь разными способами: консультировать, работать с другими ранеными, делать сборы и т.д.

"Готовиться воевать должны все"

Освободительная борьба украинцев продолжается с 2014 года и каждый человек должен готовиться, что война будет продолжаться. По мнению бойца, нужно готовиться информационно и физически.

Готовиться (воевать – 24 Канал) надо всем. Надо понимать, как взять автомат. Я ребятам говорю: не волнуйтесь, мы будем все бояться, страх будет у всех. Однако страх не страх, а разбирать оружие, стрелять – надо уметь,

– подчеркнул Захар.

В то же время, если человек осознает, что не может идти в бой, то может найти себе должность в рядах Вооруженных Сил, которую может освоить. И тренироваться для нее, однако базовые навыки должны быть у всех.

Какой должна быть победа

"Читая историю, могу сказать, что победа Украины над Россией – это когда сгорит Москва. Тогда это будет полностью и четко победа", – заметил боец.

Так, российские захватчики не остановятся, поэтому в России по меньшей мере должна измениться власть. Мы же обязательно победим и именно на наших условиях. Однако готовиться нужно и дальше – усиливать границу и военных. А самое главное – украинцы должны быть едиными и понимать друг друга.