Во время выполнения задания мужчина получил тяжелые ранения. Однако боец уже прошел реабилитацию и уверен, что это не может помешать защите государства. О реабилитации после ранения, чем занимаются Силы специальных операций и какой должна быть победа Украины Захар рассказал в откровенном разговоре 24 Каналу.

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Захар получил ранение, когда запускал беспилотник с "сюрпризом" для российских оккупантов. В это время по его местоположению прилетело и в результате взрывной волны взрывчатка сдетонировала прямо в руках мужчины. Жизнь бойца спасли его собратья, которые очень оперативно оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали. К сожалению, мужчина потерял обе руки и ногу.

Реабилитацию Захар проходил в Баварии в Германии. Там ему сразу предоставляли варианты протезов, которые имели, чтобы он пробовал ходить.

Через полгода в Германии я уже ходил,
– поделился "Сапсан".

Он также подчеркнул, что ранение не означает окончания карьеры. Так, если человек получил ранения, то все равно может вернуться в ряды ССО. К примеру, как инструктор или работник штаба. Все зависит от его навыков и умений.

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Сам Захар еще не определился, как будет действовать дальше, ведь еще не знает всех возможностей своих новых рук. Однако настроен крайне положительно и заявил, что "может пойти куда угодно, ведь в наше время – нет ограничений".

Иногда гражданские удивляются, когда видят военных, раненых на фронте. Как отметил Захар, это нормальная реакция, но не стоит ставить себя на их место и жалеть. Достаточно быть благодарными военным за защиту Родины.

"Мы держимся и хотим, чтобы вы держались вместе с нами. Есть разные ситуации, но не надо опускать глаза или голову перед воином. Воин хочет смотреть на сильный народ, который защищает. Хочешь поблагодарить – посмотри в глаза и скажи это", – подчеркнул боец.

Много работы Сил специальных операций держат в тайне. Ведь бойцы могут попасть в российский плен. Враг и так плохо относятся к пленникам, а если узнает, что сделал человек – будет другой разговор.

Мы всегда смеялись: хорошая работа – когда нас показали в новостях. Так мы определяли, правильно ли все сделали,
– рассказал Захар.

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"Худшее что может произойти в бою – гибель твоих товарищей. А в тылу – когда твои товарищи погибают и ты не можешь помочь. Все заключается только в этом вопросе. Многие раненые не закончили работу. Если ранение тяжелое и человек не может стать в строй – это съедает его изнутри", – рассказал "Сапсан".

Впрочем, он подчеркнул, что война на этом не кончается. И в борьбе за Украину человек может помочь разными способами: консультировать, работать с другими ранеными, делать сборы и т.д.

Освободительная борьба украинцев продолжается с 2014 года и каждый человек должен готовиться, что война будет продолжаться. По мнению бойца, нужно готовиться информационно и физически.

Готовиться (воевать – 24 Канал) надо всем. Надо понимать, как взять автомат. Я ребятам говорю: не волнуйтесь, мы будем все бояться, страх будет у всех. Однако страх не страх, а разбирать оружие, стрелять – надо уметь,
– подчеркнул Захар.

В то же время, если человек осознает, что не может идти в бой, то может найти себе должность в рядах Вооруженных Сил, которую может освоить. И тренироваться для нее, однако базовые навыки должны быть у всех.

"Читая историю, могу сказать, что победа Украины над Россией – это когда сгорит Москва. Тогда это будет полностью и четко победа", – заметил боец.

Так, российские захватчики не остановятся, поэтому в России по меньшей мере должна измениться власть. Мы же обязательно победим и именно на наших условиях. Однако готовиться нужно и дальше – усиливать границу и военных. А самое главное – украинцы должны быть едиными и понимать друг друга.