Разговор Джулиани с Ермаком о "деле Байдена": СМИ опубликовали стенограмму
Американские СМИ обнародовали полную стенограмму разговора бывшего адвоката Трампа – Руди Джулиани – и Андрея Ермака. Она состоялась еще 22 июля 2019 года.
Источник:BuzzFeed News
В BuzzFeed News объяснили, что стенограмма создана украинской стороной. Источники издания в США и Украине подтвердили аутентичность текста, но попросили об анонимности.
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