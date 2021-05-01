Американские СМИ обнародовали полную стенограмму разговора бывшего адвоката Трампа – Руди Джулиани – и Андрея Ермака. Она состоялась еще 22 июля 2019 года.

В BuzzFeed News объяснили, что стенограмма создана украинской стороной. Источники издания в США и Украине подтвердили аутентичность текста, но попросили об анонимности.

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