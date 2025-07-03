Получил нужный ответ: в ОПУ объяснили, зачем Макрон звонил Путину

Французский лидер пообщался с главой Кремля. Ранее Путину звонил Шольц, теперь это сделал Макрон. Они убеждаются в том, что российский диктатор является недоговороспособным, что с ним невозможно прийти к миру на условиях переговорного процесса.

Об этом в эфире 24 Канала отметил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, добавив, что президент Франции теперь еще больше уверен в этом.

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Как будет действовать дальше Макрон

Президент Франции в очередной раз осознал, что Россия не готова к реалистичному переговорному процессу, к прекращению огня в любом формате, к остановке войны как таковой, к прекращению агрессивной милитаристской риторики в отношении ЕС. Кремль не готов отказаться от планов атаковать Европу.

Макрон в этом убедился и дальше будет делать то, что мы видели в течение последних двух лет – консолидировать Европу вокруг перестройки архитектуры безопасности, военного производства, поддержки Украины,

– озвучил Подоляк.

Этот процесс идет медленнее, чем хотелось бы Украине. Однако периодически те или иные лидеры Запада, как пояснил советник руководителя ОПУ, хотят получить еще раз убеждение в том, что они правы и правильно расценивают ситуацию и позицию Москвы.

Они, со слов Подоляка, следят за тем, что американская сторона постоянно ведет переговоры с Путиным, поэтому хотят понять, вдруг российский диктатор изменился. Однако после звонка Макрона к Путину все в очередной раз осознали, что глава Кремля является неадекватным и не готов к выходу России из войны.

Есть консолидированная европейская поддержка Украины, за исключением Словакии и Венгрии, и есть США. Макрон после разговора с Путиным будет четче понимать, о чем же Соединенные Штаты говорят с Россией,

– объяснил Подоляк.

Отметим, что, по мнению политолога Владимира Фесенко, французский лидер беседой с Путиным убил двух зайцев. Он считает, что у Макрона очень сильно срабатывает информационно-политическая чуйка и он хотел создать мощный инфоповод. По мнению политолога, результат этой беседы станет аргументом Европы в дальнейшем общении с Трампом.