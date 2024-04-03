Депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель в эксклюзивном тексте 24 Канала прокомментировала скандал вокруг прослушивания Россией разговоров немецких чиновников, где обсуждалась военная поддержка Украины и возможные будущие цели. Она считает, что для военного сегмента содержание разговоров не стало новостью.

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Однако это угроза

По словам Крамон-Таубадель, ничего из того, что там было рассказано, не было новым для тех, кто занимается военными вопросами и ситуацией в Украине. Она объяснила. что для них это было просто подтверждением того, что они говорили, которое приятно было услышать.

Но, конечно, то, как это было раскрыто и как это появилось и вошло в публичное пространство, – это не то, чего мы хотели. И это, конечно, угроза,

– отметила депутат.

Крамон-Таубадель подчеркнула, что офицеры абсолютно правы, однако халатность подхода к вопросам безопасности вызывает вопросы.

Подробности подслушанного разговора немецких офицеров