Депутатка Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель в ексклюзивному тексті 24 Каналу прокоментувала скандал навколо прослуховування Росією розмов німецьких посадовців, де обговорювалася військова підтримка України та можливі майбутні цілі. Вона вважає, що для військового сегменту зміст розмов не став новиною.
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Однак це загроза
За словами Крамон-Таубадель, нічого з того, що там було розказано, не було новим для тих, хто займається військовими питаннями та ситуацією в Україні. Вона пояснила, що для них це було просто підтвердженням того, що вони говорили, яке приємно було почути.
Але, звичайно, те, як це було розкрито і як це з'явилося та увійшло в публічний простір, – це не те, чого ми хотіли. І це, звичайно, загроза,
– зазначила депутатка.
Крамон-Таубадель підкреслила, що офіцери абсолютно мають рацію, однак недбалість підходу до питань безпеки викликає питання.
Подробиці підслуханої розмови німецьких офіцерів
- Високопоставлені німецькі чиновники підтвердили автентичність запису розмови офіцерів ВПС під час онлайн-зустрічі, що відбулася на комерційній незашифрованій платформі WebEx. Один з офіцерів під'єднався до зустрічі зі свого мобільного телефону з номера готелю в Сінгапурі.
- На зустрічі обговорювали, як Німеччина може організувати доставлення та експлуатацію крилатих ракет великої дальності Taurus, якщо вони будуть відправлені в Україну. Також на записі посадовці заявляли, що військові Британії, Франції та США присутні в Україні, щоб допомогти експлуатувати сучасні західні системи озброєнь. Водночас ці країни заперечили цей факт.
- На записі головнокомандувач ВПС Німеччини генерал Інго Герхарц доручив своїм помічникам підготувати презентацію для міністра оборони про те, як Німеччина може поставити Україні Taurus і як Київ може використати його для знищення цілей, зокрема, складів боєприпасів та Кримського моста.