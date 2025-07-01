Планируют ли встречу Путина и Макрона: в Кремле рассказали о разговоре президентов

Накануне впервые за почти 3 года Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели "содержательный" телефонный разговор. Такой формат в Кремле назвали "достаточным для обмена позициями".

Подробнее о диалоге в среду, 2 июля, рассказал на брифинге пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Его цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Планируют ли личную встречу

По словам представителя Кремля, разговор длился более 2 часов. Во время него французский президент не подавал сигналов о готовности обсуждать условия мира в Украине "с учетом новых реалий на земле".

Нет, не подавал, обменялись мнениями, но достаточно подробно. Это была хорошая возможность донести позиции друг до друга,

– сказал Песков.

О личной встрече лидеров также речь не шла, поскольку телефонного формата общения пока якобы достаточно для обмена позициями.

В России заявляют, что поводом стала инициатива Елисейского дворца, однако до этого Путин "неоднократно говорил о своей готовности вести диалог".

Напомним, после разговора с диктатором Макрон позвонил Владимиру Зеленскому.