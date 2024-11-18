Как раз перед выборами: почему на самом деле Шольц позвонил Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц таки провел разговор с диктатором Владимиром Путиным. Особых результатов не удалось достичь.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа, заметив, что у Шольца довольно шаткое положение в Германии. Через несколько месяцев он может потерять должность.

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Почему Шольц звонил Путину

Как отметил Кульпа, в свое время именно немецкие элиты усиленно заигрывали с Путиным. Это помогло ему подсадить Германию на дешевый газ. Результатом этой политики стала война, которую Россия начала в Украине.

Скоро в Германии состоятся парламентские выборы, по которым Шольц может потерять должность. Его основной оппонент Фридрих Мерц сильно поддерживает Украину. Поэтому Шольц, вполне вероятно, ориентируется на ту часть истеблишмента, которые захотят снова подсесть на дешевый газ после окончания войны.

Именно на такую группу Шольц может ориентироваться перед выборами. Для этого ему нужно показать себя лидером Запада, который готов говорить с Путиным,

– сказал Кульпа.

Разговор Шольца и Путина стоит рассматривать и в международном контексте. Канцлер Германии становится здесь таким "хорошим полицейским", который должен успокоить диктатора и заставить его пойти на переговоры. А новоизбранный президент США Дональд Трамп будет уже "злым полицейским", который установит правила игры.

Добавим, Путин во время разговора с Шольцом снова начал рассказывать, что переговоры возможны только в случае территориальных уступок от Украины. Президент Владимир Зеленский отметил, что звонок Шольца – это "ящик Пандоры". С Путиным уже много говорили, но Россия не меняет своей политики.