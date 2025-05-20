Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала рассказал, что заявления Дональда Трампа после телефонного разговора с Владимиром Путиным свидетельствуют лишь об одном – Трамп осознал, что ему не удается достичь остановки российской войны против Украины. Впрочем, он не может признать это публично, поэтому делает завуалированные заявления.

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Трамп попал в ловушку обещаний Путина

Лесной добавил, что дипломатия Трампа по урегулированию войн не работает.

"Иранский кейс не работает. Израильский кейс не работает. Украинский кейс не сработал и не срабатывает. Поэтому он пытается сохранить лицо при слабой игре. Ведь два часа говорить – и выйти с теми же месседжами, которые были до разговора... Трамп говорил, что личный разговор с Путиным может что-то изменить, но я не вижу изменений. Он снова попал в ловушку путинских обещаний – и вышел с ничем", – сказал Олег Лесной.

Он добавил, что именно Соединенные Штаты Америки, а не Европа, предложили всеобъемлющее прекращение огня минимум на 30 дней. Украинская сторона сразу согласилась, а Путин уже в который раз кормит обещаниями. С момента предложения из Белого дома ничего не изменилось на фронте – боевые действия и обстрелы территории Украины продолжаются. Кроме того, Путин еще готовится к так называемой летней кампании наступления и затягивает переговорный процесс.

Так кто в результате разговора что-то получил? Как бы обидно это ни было признавать, считаю, что это – Путин. Он получил то, что хотел. Трамп недаром говорит, что может выйти из процесса. Но это не первая такая угроза. Так выглядит Трамп, который столкнулся с реальностью,

– сказал Лесной.

Он добавил, что именно поэтому Владимир Зеленский просил Трампа не принимать никаких решений без участия Украины. У Трампа есть соблазн договориться с Путиным о торговле, впрочем это невозможно, пока продолжается война России против Украины.

Они говорили и о жене, и о внуке, и еще о чем-то. Но для этого есть другие форматы. Когда речь идет о войне – то говорим о войне! Почему на разговор с Путиным – два часа, а на общение с Украиной и европейскими партнерами – чуть больше часа. И те, кстати, были несколько ошарашены результатами. Конечно, мы не все знаем,

– сказал Лесной.

Он добавил, что после телефонного разговора Европа поняла – Трамп пытается сохранить лицо России, не вводить новых санкций, не оказывать давления. При случае он хочет тихо выйти из процесса. Лесной убежден, что это опасно для будущего мира в мире, потому что такая позиция может привести к новым, еще более масштабным войнам.