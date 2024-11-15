Европейские лидеры могут звонить: в ЕС прокомментировали разговор Шольца и Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он длился час и касался, в частности, Украины.

В Европейском Союзе нет никаких положений и документов, которые бы запрещали проведение телефонных звонков с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала.

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Лидеры ЕС могут говорить

Собеседник отметил, что подготовка к звонку немецкого канцлера Олафа Шольца и российского диктатора действительно происходила.

Я знаю, что канцлер собирается позвонить, но, откровенно говоря, не знаю, или это в конце концов произошло, или нет,

– сказал дипломат ЕС.

Отметим, в конце концов правительство ФРГ подтвердило телефонный звонок между Берлином и Москвой. Дипломат отметил, что в ЕС “нет никаких положений, которые бы отрицали возможность телефонных звонков”. По его словам, есть разные вопросы по Владимиру Путину, однако, это не касается телефонных звонков.

Поэтому канцлер Германии или любой другой член Европейского Совета могут говорить, если они считают этот звонок целесообразным.