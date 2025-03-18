Песков заявлял, что Трамп и Путин должны поговорить с 16 до 18 часов по Москве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Что ответил Путин на вопрос о его разговоре с Трампом

Путин посетил так называемый съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. Интервьюер констатировал, что, по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, разговор Трампа и Путина должен состояться с 16 до 18 часов по московскому времени. Российский лидер его перебил, пошутив об известной "достоверности" заявлений Пескова.

Вы не слушайте его, у него работа такая,

– махнув рукой сказал Путин.

Напомним, Дмитрий Песков заявил, что Трамп и Путин должны провести телефонный разговор сегодня, 18 марта, он начнется между 16 – 18 часами по московскому времени.