Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на советника руководителя ОП Михаила Подоляка. Он заявил, что статус-кво не изменился.
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Подоляк оценил разговор Путина и Трампа
По словам Подоляка, Украина предлагает единственный реалистичный выход из войны через немедленное и безусловное прекращение огня – "повсеместное, длительное, обязательное".
Со своей стороны Европа полностью поддерживает это, понимая риски и отсроченные последствия войны. Но США остались глобальным посредником, который все еще верит в договороспособность России, ее готовность выйти из войны ради бизнеса и других интересов.
И есть неизменная позиция России, которая, по-прежнему, хочет войны, разрушений, убийств, потому что считает их единственным способом существования своего нынешнего государства. Есть Россия, которая не готова и категорически не хочет прекращения огня,
– добавил Подоляк.
Он также упомянул о "навязчивом состоянии поиска и устранения первопричин" у Кремля, несмотря на неспровоцированную агрессию против Украины.
Напомним, после телефонного разговора российского и американского лидеров Дмитрий Песков заявил, что пока все занимаются скорейшим урегулированием по Украине, Россия заинтересована в "устранении первопричин конфликта".