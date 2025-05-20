Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на радника керівника ОП Михайла Подоляка. Він заявив, що статус-кво не змінився.
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Подоляк оцінив розмову Путіна й Трампа
За словами Подоляка, Україна пропонує єдиний реалістичний вихід із війни через негайне та безумовне припинення вогню – "повсюдне, тривале, обов’язкове".
Зі свого боку Європа повністю підтримує це, розуміючи ризики та відтерміновані наслідки війни. Натомість США залишилися глобальним посередником, який все ще вірить у договороздатність Росії, її готовність вийти з війни заради бізнесу та інших інтересів.
І є незмінна позиція Росії, яка, як і раніше, хоче війни, руйнувань, убивств, бо вважає їх єдиним способом існування своєї нинішньої держави. Є Росія, яка не готова й категорично не хоче припинення вогню,
– додав Подоляк.
Він також згадав про "нав’язливий стан пошуку та усунення першопричин" у Кремля попри неспровоковану агресію проти України.
Нагадаємо, після телефонної розмови російського та американського лідерів Дмітрій Пєсков заявив, що доки всі переймаються якнайшвидшим врегулюванням щодо України, Росія зацікавлена в "усуненні першопричин конфлікту".