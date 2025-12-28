"Это проблема": как может измениться встреча Зеленского и Трампа после разговора с Путиным

Дональд Трамп накануне встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским поговорил с диктатором Путиным. Это может стать проблемой.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что разговор Трампа и Путина явно не пойдет Украине на пользу. Но наша делегация должна быть готова к такому сценарию.

Чего ожидать от встречи?

Как отметил Чаленко, очевидно, что Путин рассказывал много бреда Трампу о ситуации на фронте. Он явно хвастался ракетными атаками, "достижениями" на фронте и так далее.

Это может быть проблемой. Ведь у нас будет не так много времени, чтобы опровергнуть все эти вещи. Президенту Зеленскому придется быть фактчекером и разрушителем мифов, которые распространяет Путин,

– отметил Чаленко.

Было бы логично, если бы Трамп пообщался с Путиным уже после разговора с Зеленским. Тогда была бы консолидированная позиция, которую донесли бы диктатору. Вся эта ситуация демонстрирует, что легких переговоров не будет.

Трамп, вероятно, будет апеллировать и отвергать отдельные позиции Украины, потому что "Россия на это не пойдет". Легко не будет, но я не думаю, что произойдет катастрофа,

– сказал Чаленко.

