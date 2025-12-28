"Это проблема": как может измениться встреча Зеленского и Трампа после разговора с Путиным
- Президент США Дональд Трамп провел разговор с диктатором Путиным. Он состоялся накануне встречи с Зеленским.
- Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко объяснил, как это повлияет на встречу Зеленского и Трампа.
Дональд Трамп накануне встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским поговорил с диктатором Путиным. Это может стать проблемой.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что разговор Трампа и Путина явно не пойдет Украине на пользу. Но наша делегация должна быть готова к такому сценарию.
Чего ожидать от встречи?
Как отметил Чаленко, очевидно, что Путин рассказывал много бреда Трампу о ситуации на фронте. Он явно хвастался ракетными атаками, "достижениями" на фронте и так далее.
Это может быть проблемой. Ведь у нас будет не так много времени, чтобы опровергнуть все эти вещи. Президенту Зеленскому придется быть фактчекером и разрушителем мифов, которые распространяет Путин,
– отметил Чаленко.
Было бы логично, если бы Трамп пообщался с Путиным уже после разговора с Зеленским. Тогда была бы консолидированная позиция, которую донесли бы диктатору. Вся эта ситуация демонстрирует, что легких переговоров не будет.
Трамп, вероятно, будет апеллировать и отвергать отдельные позиции Украины, потому что "Россия на это не пойдет". Легко не будет, но я не думаю, что произойдет катастрофа,
– сказал Чаленко.
Встреча Зеленского и Трампа: коротко
- Встреча Зеленского и Трампа должна начаться вечером 28 декабря. Накануне этого разговора президент США пообщался с диктатором Путиным. Он назвал разговор "очень продуктивным". Он длился более часа.
- Зеленский планирует обсудить с Трампом последнюю версию мирного плана. Также там поднимут тему гарантий безопасности от Соединенных Штатов для Украины.
- Десятки людей собрались на мосту к Мар-а-Лаго в Майами, где состоится встреча, чтобы призвать Трампа поддержать Украину. Также там требуют, чтобы Россия вернула 20 тысяч детей, которых похитила с оккупированных территорий нашего государства.