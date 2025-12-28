Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що розмова Трампа і Путіна явно не піде Україні на користь. Але наша делегація має бути готовою до такого сценарію.
Чого очікувати від зустрічі?
Як наголосив Чаленко, очевидно, що Путін розповідав багато маячні Трампу про ситуацію на фронті. Він явно вихвалявся ракетними атаками, "досягненнями" на фронті і так далі.
Це може бути проблемою. Адже у нас буде не так багато часу, аби спростувати усі ці речі. Президенту Зеленському доведеться бути фактчекером та руйнівником міфів, які поширює Путін,
– зазначив Чаленко.
Було б логічно, якби Трамп поспілкувався з Путіним вже після розмови із Зеленським. Тоді була б консолідована позиція, яку донесли б диктатору. Уся ця ситуація демонструє, що легких перемовин не буде.
Трамп, ймовірно, буде апелювати та відкидати окремі позиції України, бо "Росія на це не піде". Легко не буде, але я не думаю, що станеться катастрофа,
– сказав Чаленко.
Зустріч Зеленського і Трампа: коротко
Зустріч Зеленського і Трампа має розпочатися ввечері 28 грудня. Напередодні цієї розмови президент США поспілкувався з диктатором Путіним. Він назвав розмову "дуже продуктивною". Вона тривала понад годину.
Зеленський планує обговорити з Трампом останню версію мирного плану. Також там піднімуть тему гарантій безпеки від Сполучених Штатів для України.
Десятки людей зібралися на мосту до Мар-а-Лаго в Маямі, де відбудеться зустріч, аби закликати Трампа підтримати Україну. Також там вимагають, аби Росія повернула 20 тисяч дітей, яких викрала з окупованих територій нашої держави.