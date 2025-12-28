Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що розмова Трампа і Путіна явно не піде Україні на користь. Але наша делегація має бути готовою до такого сценарію.

До теми Трамп поговорив з Путіним перед зустріччю із Зеленським

Чого очікувати від зустрічі?

Як наголосив Чаленко, очевидно, що Путін розповідав багато маячні Трампу про ситуацію на фронті. Він явно вихвалявся ракетними атаками, "досягненнями" на фронті і так далі.

Це може бути проблемою. Адже у нас буде не так багато часу, аби спростувати усі ці речі. Президенту Зеленському доведеться бути фактчекером та руйнівником міфів, які поширює Путін,

– зазначив Чаленко.

Було б логічно, якби Трамп поспілкувався з Путіним вже після розмови із Зеленським. Тоді була б консолідована позиція, яку донесли б диктатору. Уся ця ситуація демонструє, що легких перемовин не буде.

Трамп, ймовірно, буде апелювати та відкидати окремі позиції України, бо "Росія на це не піде". Легко не буде, але я не думаю, що станеться катастрофа,

– сказав Чаленко.

Зустріч Зеленського і Трампа: коротко