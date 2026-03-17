У него есть, что нужно мне, а у меня есть то, что нужно ему, – Зеленский о разговоре с Нетаньяху

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Последний заинтересовался украинскими дронами-перехватчиками.

Об этом Зеленский сказал в интервью The Jerusalem Post.

О чем хотят говорить Зеленский и Нетаньяху?

В интервью президент обратил внимание на то, что иранские беспилотники подверглись существенному совершенствованию во время войны России против Украины. По его словам, сейчас эти дроны уже применяются для атак в странах Ближнего Востока.

Зеленский подчеркнул, что Украина в этом вопросе имеет "огромный объем знаний, полученных на поле боя".

Комментируя возможные переговоры с израильским премьером, он отметил, что инициатива контакта поступила с израильской стороны, и Киев открыт к диалогу.

У него (Нетаньяху – 24 Канал) есть то, что нужно мне, а у меня – то, что нужно ему. Поэтому я готов к этому разговору,

– сказал Зеленский.

СМИ писали, что Нетаньяху интересуют украинские дроны