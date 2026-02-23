"Ну хочешь, ударь по заводу в Мозыре": Зеленский рассказал о звонке Лукашенко в начале войны

Президент рассказал, о звонке Лукашенко в начале войны. Он также раскрыл детали, почему в начале полномасштабного вторжения Украина не атаковала военные объекты в Беларуси, несмотря на запуск ракет с ее территории.

Россия продолжает влиять на Беларусь.Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало".

О чем говорили лидеры государств в начале полномасштабного вторжения?

По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время телефонного разговора уверял, что якобы не контролирует ситуацию, и даже предлагал нанести ответный удар по Мозырю. Однако украинское руководство пришло к выводу, что именно такого шага и ожидал Кремль.

Зеленский отметил, что Россия пыталась втянуть Беларусь в войну, чтобы заставить Украину рассеять силы и ослабить восточное направление, где сосредоточивались основные российские войска. В случае ударов по белорусской территории Киеву пришлось бы перебрасывать часть подразделений для защиты северной границы.

Сейчас, по словам президента, Россия продолжает использовать территорию Беларуси в своих интересах. Он также отметил, что нынешняя позиция Минска является осознанной, а иллюзии относительно "нового этапа" отношений с Западом не гарантируют безопасности для белорусской власти.

Что известно о роли Беларуси в войне России с Украиной?