Об этом Зеленский рассказал в интервью японскому телеканалу NHK. Президент указал, что Украина уже связалась с как со штабами Трампа, так и со штабами вице-президента США Камалы Харрис.

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Зеленский о разговоре с Трампом

Владимир Зеленский указал, что во время телефонного разговора сказал Трампу, что тот хочет узнать что-то об Украине, он может приехать и убедиться собственными глазами или спросить его.

Мы общались с его командой. Мистер Трамп сказал мне, что он доступен для любых вопросов, и что я имею его номер телефона,

– отметил президент Украины.

По словам украинского лидера, президентские выборы в США будут иметь влияние на надежды Украины на мир.

К слову, Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским сказал о необходимости закончить войну в Украине. Он назвал Россию "военной машиной", что только делает, что ведет войны.

Недавно бывший госсекретарь времен Трампа Майк Помпео рассказал, что экс-президент после выигрыша может предоставить Украине ленд-лиз на 500 миллиардов долларов. Это позволит нашему государству "взять в долг столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией". Кроме этого, Помпео пишет о возможности снятия всех ограничений на его применение.