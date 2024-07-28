Про це Зеленський розповів у інтерв'ю японському телеканалу NHK. Президент вказав, що Україна вже зв'язалася з як з штабами Трампа, так і з штабами віцепрезидентки США Камали Гарріс.

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Зеленський про розмову з Трампом

Володимир Зеленський вказав, що під час телефонної розмови сказав Трампу, що той хоче дізнатися щось про Україну, він може приїхати і переконатися на власні очі або запитати його.

Ми спілкувалися з його командою. Містер Трамп сказав мені, що він доступний для будь-яких питань, і що я маю його номер телефону,

– зазначив президент України.

За словами українського лідера, президентські вибори в США матимуть вплив на надії України на мир.

До слова, Дональд Трамп в розмові з Володимиром Зеленським сказав про необхідність закінчити війну в Україні. Він назвав Росію "військовою машиною", що тільки робить, що веде війни.

Нещодавно колишній держсекретар часів Трампа Майк Помпео розповів, що експрезидент після виграшу може надати Україні ленд-ліз на 500 мільярдів доларів. Це дозволить нашій державі "взяти в борг стільки, скільки їй потрібно, щоб купити американську зброю для перемоги над Росією". Окрім цього, Помпео пише про можливість зняття всіх обмежень на її застосування.