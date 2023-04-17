Президент КНР неоднократно отмечал, что готов разговаривать "в правильный момент". Это некий дипломатический язык, намекающий, что есть определенные моменты, которые должны быть урегулированы – как с точки зрения украинско-китайских отношений, так и в контексте отношений Запада и Китая. Об этом 24 Канала сказал заместитель директора аналитического центра "Политика" Артём Бронжуков.

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Позиция Китая не изменится

Сегодня назревает конфликт по линии Тайваня. Там очень однозначная позиция США, которые заявляют, что будут вводить войска, дабы защитить суверенитет Тайваня.

Все это, подчеркивает Бронжуков, часть большой игры. Одна встреча Си и Макрона, Си и Джо Байдена, звонок Зеленского в Си или разговор между французским и украинским президентами не могут одномоментно решить глобальные геополитические вопросы.

Сегодня четкого ответа, каким должен быть мир, нет ни в одной столице. Это очевидно и понятно,

– отметил заместитель директора аналитического центра "Политика".

Скорее всего, украинский президент мог дать сигнал Макрону посодействовать тому, чтобы разговор таки состоялся. Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что готов к переговорам с Китаем на уровне двусторонней встречи или телефонного разговора.

"Это возможность Украины доносить свое видение того, как развивается ситуация. Возможно, Китай не видит сегодня большой субъектности в украинской позиции, но это обманчивая история, которую накрутили в Москве через послов, представителей правительства и так далее", – говорит политолог.

В то же время, ожидать, что после переговоров Китай сразу же изменит свою позицию, не следует. "Но это элемент важной шахматной игры, которую Украина ведет на международной арене", – подытожил Артем Бронжуков.

Бронжуков о потенциальном разговоре Зеленского и Си: смотрите видео

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