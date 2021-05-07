В Кремле заявили, что Беньямин Нетаньяху в разговоре с Владимиром Путиным вспомнил о контактах с представителями Киева. В Офисе Президента предположили, что премьер-министр Израиля мог вспомнить о посредничестве в решении конфликта на Донбассе.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что во время телефонного разговора Путина и Нетаньяху израильский премьер "проинформировал о контактах с представителями Киева".

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Как на информацию Кремля отреагировали в ОП

О чем именно говорили политики, в Кремле не уточнили. Вместе с тем "Украинская правда" пишет, что в Офисе Президента предположили, что Нетаньяху и Путин могли поднять тему решения конфликта на Донбассе.

Заместитель главы ОП Михаил Подоляк отметил, что отношения Украины с Израилем никогда не сводились к какому-то одному вопросу.

Это партнерство, которое отражается соответствующими результатами в различных сферах. Например, в экономическом сотрудничестве и в торговле, в противодействии пандемии коронавируса, в культурных и образовательных контактах между нашими гражданами,

– отметил Подоляк.

По его словам, эти и другие аспекты позволяют Украине и Израилю сотрудничать и политически.

Поэтому совершенно логично, считает заместитель главы ОП, что Нетаньяху мог бы выступить в роли посредника в контактах с Россией для недопущения эскалации военного противостояния и возвращение к содержательным переговорам с Россией.

Предложение Нетаньяху о посредничестве