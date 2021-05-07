У Кремлі заявили, що Беньямін Нетаньяху у розмові з Володимиром Путіним згадав про контакти з представниками Києва. В Офісі Президента припустили, що прем'єр-міністр Ізраїлю міг згадати про посередництво у вирішенні конфлікту на Донбасі.

У повідомленні на сайті Кремля йдеться про те, що під час телефонної розмови Путіна і Нетаньяху ізраїльський прем'єр "поінформував про контакти з представниками Києва".

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Як на інформацію Кремля відреагували в ОП

Про що саме говорили політики, у Кремлі не уточнили. Водночас "Українська правда" пише, що в Офісі Президента припустили, що Нетаньяху та Путін могли порушити тему вирішення конфлікту на Донбасі.

Заступник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що відносини України з Ізраїлем ніколи не зводилися до якогось одного питання.

Це партнерство, яке відбивається відповідними результатами в різних сферах. Наприклад, в економічному співробітництві та в торгівлі, у протидії пандемії коронавірусу, в культурних і освітніх контактах між нашими громадянами,

– наголосив Подоляк.

За його словами, ці та інші аспекти дозволяють Україні та Ізраїлю співпрацювати й політично.

Тому абсолютно логічно, вважає заступник глави ОП, що Нетаньяху міг би виступити в ролі посередника в контактах з Росією для недопущення ескалації військового протистояння і повернення до змістовних переговорів з Росією.

Пропозиція Нетаньяху щодо посередництва