Разговоры с Россией о возобновлении прямых поставок газа не ведутся, — "Нафтогаз"

Украина пока не планирует переговоров с Россией о возобновлении прямых поставок российского газа. В то же время законодательных ограничений для этого нет.

О том, что в ближайшее время "Газпром" напрямую будет поставлять газ в Украину, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Никаких новых контрактов, никаких новых договоренностей о прямых поставках российского газа, или даже никакого процесса относительно новых договоренностей нет,

– отметил Витренко.

Он также добавил, что пока нет и законодательных ограничений для того, чтобы любой игрок рынка пришел к оператору, забронировал мощности и начал получать прямые поставки из России.

Украина не покупает газ у "Газпрома" напрямую с конца ноября 2015 года. Решение о прекращении поставок приняли в России.

Основное о новом транзитном договоре Украины с Россией