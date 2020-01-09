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      Разговоры с Россией о возобновлении прямых поставок газа не ведутся, — "Нафтогаз"

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      Разговоры с "Газпромом" о возобновлении прямых поставок газа не ведутся / fakty.com

      Украина пока не планирует переговоров с Россией о возобновлении прямых поставок российского газа. В то же время законодательных ограничений для этого нет.

      О том, что в ближайшее время "Газпром" напрямую будет поставлять газ в Украину, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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      Никаких новых контрактов, никаких новых договоренностей о прямых поставках российского газа, или даже никакого процесса относительно новых договоренностей нет,
      – отметил Витренко.

      Он также добавил, что пока нет и законодательных ограничений для того, чтобы любой игрок рынка пришел к оператору, забронировал мощности и начал получать прямые поставки из России.

      Украина не покупает газ у "Газпрома" напрямую с конца ноября 2015 года. Решение о прекращении поставок приняли в России.

      Основное о новом транзитном договоре Украины с Россией

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Газ Газпром Нафтогаз Юрий Витренко
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