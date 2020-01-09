Разговоры с Россией о возобновлении прямых поставок газа не ведутся, — "Нафтогаз"
Украина пока не планирует переговоров с Россией о возобновлении прямых поставок российского газа. В то же время законодательных ограничений для этого нет.
О том, что в ближайшее время "Газпром" напрямую будет поставлять газ в Украину, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Никаких новых контрактов, никаких новых договоренностей о прямых поставках российского газа, или даже никакого процесса относительно новых договоренностей нет,
– отметил Витренко.
Он также добавил, что пока нет и законодательных ограничений для того, чтобы любой игрок рынка пришел к оператору, забронировал мощности и начал получать прямые поставки из России.
Украина не покупает газ у "Газпрома" напрямую с конца ноября 2015 года. Решение о прекращении поставок приняли в России.
Основное о новом транзитном договоре Украины с Россией
- 30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новое транспортное соглашение, которое обеспечивает транзит газа через Украину еще на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет.
- 1 января Оператор ГТС Украины сообщил о начале транзита российского газа по новому контракту.
- Минимальный гарантированный транзит – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.