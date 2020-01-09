Розмови з Росією про відновлення прямого постачання газу не ведуться, — "Нафтогаз"

Україна наразі не планує перемовин з Росією про відновлення прямого постачання російського газу. Водночас законодавчих обмежень для цього немає.

Про те, що найближчим часом "Газпром" напряму не постачатиме газ в Україну, повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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Ніяких нових контрактів, ніяких нових домовленостей про пряме постачання російського газу, чи навіть ніякого процесу щодо нових домовленостей немає,

– зазначив Вітренко.

Він також додав, що наразі немає і законодавчих обмежень для того, аби будь-який гравець ринку прийшов до оператора, забронював потужності та почав отримувати прямі постачання з Росії.

Україна не купує газ у "Газпрому" напряму з кінця листопада 2015 року. Рішення про припинення постачання прийняли в Росії.

Основне про новий транзитний договір України з Росією