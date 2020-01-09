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      Розмови з Росією про відновлення прямого постачання газу не ведуться, — "Нафтогаз"

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      Розмови з "Газпромом" про відновлення прямого постачання газу не ведуться / fakty.com

      Україна наразі не планує перемовин з Росією про відновлення прямого постачання російського газу. Водночас законодавчих обмежень для цього немає.

      Про те, що найближчим часом "Газпром" напряму не постачатиме газ в Україну, повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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      Ніяких нових контрактів, ніяких нових домовленостей про пряме постачання російського газу, чи навіть ніякого процесу щодо нових домовленостей немає,
      – зазначив Вітренко.

      Він також додав, що наразі немає і законодавчих обмежень для того, аби будь-який гравець ринку прийшов до оператора, забронював потужності та почав отримувати прямі постачання з Росії.

      Україна не купує газ у "Газпрому" напряму з кінця листопада 2015 року. Рішення про припинення постачання прийняли в Росії. 

      Основне про новий транзитний договір України з Росією

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Нафтогаз Газ Газпром Юрій Вітренко
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