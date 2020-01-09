Розмови з Росією про відновлення прямого постачання газу не ведуться, — "Нафтогаз"
Україна наразі не планує перемовин з Росією про відновлення прямого постачання російського газу. Водночас законодавчих обмежень для цього немає.
Про те, що найближчим часом "Газпром" напряму не постачатиме газ в Україну, повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
Читайте також: Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?
Ніяких нових контрактів, ніяких нових домовленостей про пряме постачання російського газу, чи навіть ніякого процесу щодо нових домовленостей немає,
– зазначив Вітренко.
Він також додав, що наразі немає і законодавчих обмежень для того, аби будь-який гравець ринку прийшов до оператора, забронював потужності та почав отримувати прямі постачання з Росії.
Україна не купує газ у "Газпрому" напряму з кінця листопада 2015 року. Рішення про припинення постачання прийняли в Росії.
Основне про новий транзитний договір України з Росією
- 30 грудня 2019 року "Нафтогаз" та "Газпром" підписали нову транспортну угоду, яка забезпечує транзит газу через Україну ще на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років.
- 1 січня Оператор ГТС України повідомив про початок транзиту російського газу згідно з новим контрактом.
- Мінімальний гарантований транзит – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири.