Письмо опубликовал Альянс государств Сахеля. В документе руководители министерств иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо "решительно осудили вероятную открытую поддержку международного терроризма" украинским правительством.

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Хунты Западной Африки обвинили в подрывных действиях

Страны призвали Совбез "взять на себя ответственность" за действия Украины и предотвратить "подрывные действия", которые угрожают региональной и континентальной стабильности.

На севере Мали повстанцы-туареги разгромили колонну российских наемников ЧВК "Вагнера" в прошлом месяце.

Справка. Российские вагнеровцы присутствуют в Мали с 2021 года. В 2020 году власть в стране в очередной раз захватили военные. А через год хунта пригласила вагнеровцев для создания собственной безопасности.

Что предшествовало решению Мали