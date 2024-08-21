Лист опублікував Альянс держав Сахелю. У документі очільники міністерств закордонних справ Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо "рішуче засудили ймовірну відкриту підтримку міжнародного тероризму" українським урядом.

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Хунти Західної Африки звинуватили у підривних діях

Країни закликали Радбез "узяти на себе відповідальність" за дії України та запобігти "підривним діям", які загрожують регіональній та континентальній стабільності.

На півночі Малі повстанці-туареги розгромили колону російських найманців ПВК "Вагнера" минулого місяця.

Довідка. Російські вагнерівці присутні в Малі з 2021 року. У 2020 році владу в країні вкотре захопили військові. А через рік хунта запросила вагнерівців для створення власної безпеки.

Що передувало рішенню Малі