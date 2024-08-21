Лист опублікував Альянс держав Сахелю. У документі очільники міністерств закордонних справ Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо "рішуче засудили ймовірну відкриту підтримку міжнародного тероризму" українським урядом.
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Хунти Західної Африки звинуватили у підривних діях
Країни закликали Радбез "узяти на себе відповідальність" за дії України та запобігти "підривним діям", які загрожують регіональній та континентальній стабільності.
На півночі Малі повстанці-туареги розгромили колону російських найманців ПВК "Вагнера" минулого місяця.
Що передувало рішенню Малі
- Туареги – повстанці у Малі, – ліквідували декілька десятків вагнерівців із Росії. Бій відбувся на Півночі Малі.
- Хунта в Малі, яка захопила владу після перевороту, вважає російських вагнерівців частиною своїх збройних сил.
- Після коротких коментарів представника української розвідки та українського посла в Малі Юрія Пивоварова уряд Малі заявив про розрив дипломатичних відносин з Україною.