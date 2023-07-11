В КП "Киевпасстранс" сообщили, что временно по маршруту троллейбуса №34 запустили автобусный маршрут для перевозки пассажиров.

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Что известно об инциденте

Событие произошло в воскресенье. Автобус №34 курсировал на линии, поэтому в салоне находились пассажиры. Когда транспорт остановился между проспектом Ивасюка и Северной улицей, произошло нападение – в окно автобуса прилетел камень. Водитель немедленно вызвал полицию.

Нападающего ищут

По данным полиции Оболонского района, злоумышленника все еще ищут.

Неизвестный мужчина швырнул в автобус камень, которым разбил стекло кабины водителя. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Он пока не найден. Событие должным образом зарегистрировали, ведется розыск злоумышленника и устанавливается его лицо,

– сообщили в полиции Оболонского района.

В коммунальном предприятии "Киевпасстранс" говорят, что тоже работают на установке деталей нападения на автобус.

Последствия попадания камня в лобовое стекло автобуса / Фото из телеграмм-каналов

К слову, в ДБР подтвердили, что судья Алексей Тандыр, 26 мая сбивший насмерть нацгвардейца на одном из блокпостов в Киевской области, находился под хмельком на момент совершения аварии.