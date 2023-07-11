У КП "Київпастранс" повідомили, що тимчасово по маршруту тролейбуса №34 запустили автобусний маршрут для перевезення пасажирів.

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Що відомо про інцидент

Подія сталася в неділю. Автобус №34 курсував на лінії, тож в салоні були пасажири. Коли транспорт зупинився між проспектом Івасюка та вулицею Північною, стався напад – у вікно автобуса прилетів камінь. Водій негайно викликав поліцію.

Нападника шукають

За даними поліції Оболонського району, зловмисника все ще шукають.

Невідомий чоловік жбурнув в автобус камінь, яким розбив скло кабіни водія. Водій та пасажири автобуса не постраждали. Зловмисник втік з місця події. Його поки не знайдено. Подію належним чином зареєстрували, ведеться розшук зловмисника та встановлюється його особа,

– повідомили в поліції Оболонського району.

В комунальному підприємстві "Київпастранс" кажуть, що теж працюють на встановленням деталей нападу на автобус.

Наслідки влучання каменю у лобове скло автобуса / Фото з телеграм-каналів

До слова, у ДБР підтвердили, що суддя Олексій Тандир, який 26 травня збив на смерть нацгвардійця на одному з блокпостів на Київщині, перебував на підпитку на момент вчинення аварії.