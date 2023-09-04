Чтобы российские военные больше не имели возможности терроризировать Украину и весь мир, необходимо сделать несколько шагов. Все они связаны со способностью врага в дальнейшем производить вооружение.

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Как разгромить российские войска

Прежде глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что оккупанты дальше бьют по припортовой инфраструктуре. Они надеются, что смогут спровоцировать продовольственный кризис и голод во всем мире.

Главная задача для нас и наших партнеров – ликвидация возможностей российского ВПК производить вооружение для ударов по Украине. И усиление ответственности для тех, кто помогает врагу обходить санкции,

– подчеркнул он.

Глав ОП добавил, что уничтожение российского военно-промышленного комплекса – "один из ключей к завершению войны и сохранению мирового порядка." Андрей Ермак подчеркнул, что ВПК врага не может функционировать без иностранных компонентов для вооружений. Как только удастся уничтожить ВПК врага, "разгром российских войск будет окончательным".

Между тем, наши защитники и защитницы продолжают уничтожать врага на поле боя. Потери врага растут безумными темпами.

Актуальная статистика потерь врага