Щоб російські військові більше не мали можливості тероризувати Україну та весь світ, необхідно зробити кілька кроків. Усі вони пов'язані зі здатністю ворога надалі виготовляти озброєння.

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Як розгромити російські війська

Передовсім глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що окупанти надалі б'ють по припортовій інфраструктурі. Вони надіються, що зможуть спровокувати продовольчу кризу та голод по всьому світу.

Головна задача для нас і наших партнерів сьогодні – ліквідація можливостей російського ВПК виробляти озброєння для ударів по Україні. І посилення відповідальності для тих, хто допомагає ворогу обходити санкції,

– наголосив він.

Глав ОП додав, що знищення російського військово-промислового комплексу – "один з ключів до завершення війни та збереження світового порядку." Андрій Єрмак наголосив, що ВПК ворога не може функціонувати без іноземних компонентів для озброєнь. Щойно вдасться знищити ВПК ворога, "розгром російських військ буде остаточним".

Тим часом наші захисники та захисниці продовжують знищувати ворога на полі бою. Втрати ворога ростуть шаленими темпами.

Актуальна статистика втрат ворога