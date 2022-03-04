Разгромлена и сожжена: как теперь выглядит российская техника, которая шла на Киев

Российскую технику, которая шла на Киев, полностью уничтожили на дороге Копти – Бачевск. В сети показы кадры того, как она выглядит.

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал в сети фото российской техники после того, как с ней как следует расправились украинские защитники.

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Уничтожена российская техника, которая шла на Киев

Российская техника, которая шла на Киев, теперь выглядит так на дороге Копти – Бачевск,

– подписал фото Гончаренко.

Он добавил, что в Шосткинском и Конотопском районах Сумщины утром 4 марта ситуация спокойная. Тероборона работает, коммунальные службы тоже. Потребности общин обеспечивают, насколько это возможно.

Уничтоженная российская техника / Телеграм Алексея Гончаренко

Вид техники врага / Телеграм Алексея Гончаренко

Вид из середины / Телеграм Алексея Гончаренко

Напомним, украинские защитники уничтожили вражескую технику под Броварами. Военные из 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев обезвредили 4 БМП и 2 танка врага.

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