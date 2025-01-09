Грозит ли разлив нефти в Черном море Одессе и Николаеву: в ВМС и Центре экологии ответили

В Черном море произошел разлив нефти из-за аварии двух российских танкеров "Волгонефть". Из-за аварии танкеров мазут может добраться до побережья Николаева и Одессы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

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Есть ли угроза для Одесской и Николаевской областей

Дмитрий Плетенчук объяснил, что течение в Черном море работает не в пользу Украины.

Течение устроено таким образом, что вероятнее всего мазут может добраться до нашего одесского и николаевского побережья. Есть такая вероятность,

– сказал представитель ВМС.

По его словам, российские гражданские суда продолжают судоходство в Черном море, в частности пересекают Керченский пролив, несмотря на то, что он официально закрыт Украиной.

Мы не влияем на гражданское судоходство в плане огневого поражения, ведь Украина – цивилизованная страна. Россияне продолжают перегрузку, выбор у них небольшой. Они прекрасно понимают, что, не имея экспорта нефти и не получая поступлений, им еще сложнее будет вести эту войну,

– подытожил Плетенчук.

Ситуацию в Черном море прокомментировали также в Украинском научном центре экологии моря. Там сообщили, что согласно последним спутниковым снимкам, было подтверждено широкое распространение мазута вдоль южного до юго-западного побережья Крыма. В районах Севастополя и Качи зафиксировано мазутные пятна протяженностью до 15 километров, а общая площадь загрязнения черноморской акватории достигла около тысячи квадратных метров.

В то же время там отметили, что побережье Одесской области находится вне угрозы загрязнения мазутом, и пока отсутствуют предпосылки его загрязнения.