Разложили палатки и подожгли шины: в Запорожье ветераны АТО пикетируют Госгеокадастр

В Запорожье ветераны войны пикетируют здание Геокадастра. Они разложили палатки и жгут шины, требуя у областных властей свои земельные участки, которые они уже давно, по закону, должны получить. Но годы идут, а земли все нет.

Ветерану-десантнику Олегу Моторному выделили землю почти два года назад. Мужчина оплатил все бюрократические процедуры, и потом оказалось, что земля уже занята. Кто виноват – непонятно.

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Он сообщил, что на 108 гектаров земли претендовали 54 человека, то есть по 2 гектара каждому. Пикетчики принесли под двери Геокадастра шины и кипы своих бумаг с отказами в получении земли. У входа поставили палатку и приготовились к длительной осаде здания.



Ветераны АТО требуют решения вопроса с землей

Они жалуются, что устали годами тратить собственные средства на оформление призрачной земли. Некоторые собрали уже более пяти отказов.

Мы все получали отказы. Мы заплатили на оформление по пять тысяч – ни денег, ни земли. Тишина и покой. Наверное ждут распродажу земли, а остальное – дадут нам,

– возмутился ветеран Игорь Коцюк.

Ветераны надеялись лично выразить свои требования новому руководителю области Виталию Туринку. В областной администрации сообщили, что встреча состоится, но только в среду.

Пикет ветеранов АТО

Ветераны согласились подождать два дня, но, поскольку их акция бессрочная, из-под здания Геокадастра никуда не уйдут. Пока вопрос не сдвинется с мертвой точки.